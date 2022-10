„Olyan kultúrát képviselünk, amely nemcsak világi, de a szakralitás területén is kiemelt feladatokat teljesít”- állítja Gergely Péter Pál, az együttes művészeti vezetője, aki három évtizede Miskolcról átjárva rendületlenül irányítja a mind magasabb szakmai színvonalon működő együttest, mely nagy részben pedagógusokból, zeneiskolát végzettekből áll. A kórus három évtizede alakult egyesületté, hiszen így pályázatokon és versenyeken is részt vehetnek, sőt, szervezőként maguk is rendeznek fesztiválokat (évente az Éneklő Magyarország, vagy az Éneklő Ifjúság találkozóit), s részesei a Barokk Fesztiválnak.