Portálunk is hírt adott róla, hogy idén Macsinka János az egyik legrangosabb szakmai elismerést, a Gundel Károly-díjat vehette át. Az egri Macok Bisztró séfjét meglepte a díjazás, mert a szervezők végig titokban tartották az elismerést kapók neveit. A Stílusos Vidéki Éttermiség (Svét) is interjút készített vele, és megemlékezett minderről honlapján.

Az egri séf ma már a napi főzésben nincs benne, de minden nap délben végigkóstolja azokat az ételeket, amelyeket kollégái készítenek. Számára fontos, hogy büszke lehessen azokra a fogásokra, amelyeket a Macokban tálalnak fel.

— A Gundel-díj egy megálló volt a hétköznapokban, aztán ugyanúgy megyünk tovább a kijelölt úton, ahogyan eddig. Persze — ahogyan mindig — most is vannak akadályok, mint a mostani helyzetben az elszabadult energiaárak vagy az infláció, de valahogy túl kell élni – nyilatkozta a honlapnak.

— Ha nem áll mögöttem egy csapat és a családom, akkor az újító ötletek, a különleges, hazai alapanyagokat tartalmazó ételek nem készülnek el a Macok konyháján. Természetesen én is beleteszem szívem-lelkem, de ez egy csapatmunka. Így a köszönet azoknak az embereknek is jár, akikkel a pályám során együtt dolgoztam, akiktől tanultam, és akik a mai napig mellettem vannak, viszik az éttermet - emelte ki.

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete 2014-ben alapította az ikonikus jelentőségű vendéglős, Gundel Károly emlékére a nevét viselő díjat. Az elismerést olyanok kaphatják meg, akik a hazai vendéglátás területén kiemelkedően sikeresek, és minimum 25 éve jelen vannak a piacon. Évente legfeljebb három személy kaphatja meg ezt a díjat. 2022-ben az egyikük Macsinka János lett, akivel Molnár Helga beszélgetett podcast sorozatunk legújabb adásában.

Macsinka János egyebek mellett kitért arra, hogy annak idején egyáltalán nem akart szakács lenni, a véletlen sodorta a vendéglátás területére. Szavai szerint amikor a nyolcvanas években először betért a konyhába, meglepettnek érezte magát, de Herczeg József személyében olyan mestere volt, aki megszerettette vele a szakmát.

– Mindig is szerettek a kihívásokat, ezáltal kerülök egyre feljebb és feljebb a ranglétrán. Korábban külföldön is sokat dolgoztam, és elmondhatom, hogy megtaláltam a szépséget a szakmában. Soha nem tudtak letéríteni erről a pályáról, folyamatosan képzem magam, és mindig részt veszek az új irányzatokban is – mondta el a Gundel-díjas séf a Heol-podcastben.

Hallgassa meg a beszélgetést teljes egészében: