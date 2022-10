– Ezekben szakmai szempontból jól érzi magát?

– Nagyon. Sőt, idővel hálás is lettem azért, hogy így alakult, mert ezekben a karakterszerepekben, melyeket én játszom, ezernyi lehetőség van, számtalan figurát lehet megformálni a színpadon. Ugyanakkor ezekben a megformálásokban is szükség van a fejlődésre… Szeretem megfigyelni a karakterszínész kollégák munkáját a filmvásznon, a színházakban, szeretek építkezni azokból a zseniális alakításokból, melyek emlékezetes élményt nyújtanak a különböző színházak előadásaiban. Számomra a közönség visszacsatolása a legfontosabb: ha emlékezetes maradok számukra az alakításommal, akkor ez annak a visszaigazolása, hogy sikerült azt a karaktert megformálnom, de pozitív visszacsatolás volt például az is, hogy a 2015-2016-os évadban az évad színésze lehettem.

– A Vadkacsa után melyek azok a szerepek, melyek a legemlékezetesebbek maradtak az elmúlt 25 évben?

– Igazából a drámai szerepek vonzanak, mint például Eugene O’Neill: Utazás az éjszakába című darabjában ifj. James Tyrone karaktere, de a black comedy műfaja is közel áll hozzám, vagy Csukás István Ágacska című mesejátéka, melyben Dani kacsát több mint 300 alkalommal játszottam.

– Milyen előadásokban láthatjuk ebben az évadban?

– Ez az évad kissé kiszámíthatatlan lesz. Nem tudjuk, hogy a világban, illetve az itthon zajló folyamatok milyen hatással lesznek a kultúrára, a színházra, az évadra. A Sirállyal kezdtem, melyben Medvegyenko szerepét játszhatom, és az évad záró előadásában, az Aranyrandevú című darabban láthatnak majd Kopáros Döme megformálójaként.

– Ön már évek óta számos rendezvényen házigazda, a városi televízió munkatársaként is ismerik, művészeti vezetője a Közjegyzők Színházi Körének, és a Szent István Rádió műsoraiban is hallhatjuk, ahol különböző témájú könyveket olvasok fel. Mindebből látszik, hogy a színházi munka mellett is aktívan helyt áll sok területen.

– Igen, próbálom teljességgel megélni az életet, és az az igazság, hogy minden munkámat nagyon szeretem. Feltöltenek, erőt adnak… Egyikről sem tudnék lemondani.