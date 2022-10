Az Egri Vár Napjának hagyománya 2002-ben kezdődött, azóta minden évben megrendezik az egész napos programsorozatot. A cél, hogy ezen a napon közösen emlékezzünk az egri ostromra, amely során Dobó Istvánnak és a helyőrségnek sikerült visszaverni a húszszoros túlerőben lévő sereget. Ez a csata a város legkiemelkedőbb és legismertebb eseménye a közel ezeréves története alatt, ugyanis 1552. október 17-én a törökök feladták a küzdelmet, a győzelem emlékére tartják ezt az eseménysorozatot.

Idén a nap ünnepélyes zászlófelvonással és díszlövéssel indult. A diadal 470. évfordulóján számos színes programmal várták a résztvevőket, egyebek között volt Hatodikosok Várjátéka, díszünnepség, ügyességi játékok, különböző bemutatók és előadások is. Szerveztek csatajátékot, páncél- és fegyversimogatót, vívóversenyt, íjászatot, illetve kézműves foglalkozásokat is. A résztvevők megismerkedhettek a XXI. századi harcászati fegyverekkel, megnyitották a Törökkertet is, ahol török életképet jelenített meg a Pattantyús Martalócok Hagyományőrző Egyesület.