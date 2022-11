Molnár József festőművész a tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte, mestere Bernáth Aurél volt. 1949-ben a Budapesti Világifjúsági Találkozón I. díjat nyert. 1975-ben olaszországi ösztöndíjban részesült, s a Római Magyar Akadémián kamarakiállításon mutatkozott be. Számos külföldi tanulmányúton járt, megfordult Krakkóban, Varsóban, Párizsban, Moszkvában, Szentpéterváron, Amszterdamban, Brüsszelben, több német városban, Csehországban és Görögországban is. Több tucat önálló kiállítást rendezett Budapesten és más magyar városokban, csoportkiállításokon is gyakran vett részt. Munkáit számos alkalommal díjakra érdemesítették. Pályája elejét főként arcképek és figurális kompozíciók jellemzik, utóbb szívesen festett tájképeket, csendéleteket. Murális – közvetlenül fal, mennyezet, vagy más állandó építészeti felület díszítését szolgáló – alkotásai közül kiemelkedőek mozaikból készült munkái Egerben, Nagyrédén, Szigetszentmártonban és Ópusztaszeren. Néhány műve a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, mások közintézményekhez, illetve magángyűjteményekbe kerültek. Alkotásaiban az oldott festőiség mellett folklórra utaló megnyilvánulások és konstruktív törekvések egyaránt megfigyelhetők a valóság, a humánum mellett. 1995-ben a Hatvani Galéria Arcok és Sorsok biennálén aranydiplomát kapott.