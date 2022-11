Ám nemcsak az egriek örülhettek, díjazták a poroszlói Graefl Major Kétútközt is, a fenntartható gasztronómiáért járó Zöld Csillag díjat kapták. Szerencsés Györgyi társtulajdonos megkeresésünkre elmondta, még mindig alig hiszik el, hogy ez megtörtént velük.

– Már az is megtiszteltetés volt, hogy elhívtak a gálára, és szerepelhetünk a Michelin Guide-on. Ez viszont ennél sokkal több, a közös munka eredménye a díj. A Zöld Michelin csillagot idén osztották ki először, ezt azok, az élvonalba tartozó vendéglátóhelyek kaphatják meg, amelyek sokat tesznek a fenntarthatóságért, vagyis a kulináris élmények mellett a környezetvédelem terén is példamutató a működésük – tette hozzá.

A poroszlói Graefl-kastély

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap