A témában tartott hétfői sajtótájékoztatón Mirkóczki Zita, a városi kulturális, idegenforgalmi és szociális bizottság elnöke elmondta, a rendezvényt tíz évvel ezelőtt azért találták ki, hogy hagyományt teremtsenek Egerben az operának.

– A képviselő-testület fontosnak tartotta, hogy idén is támogassa a fesztivált, hiszen ez a város kulturális életének az egyik fénypontja – hangsúlyozta. Mint mondta, a tíz év igazolta, van létjogosultsága az eseménynek, sokakat vonz.

– Nem csak a turistáknak, hanem az itt élőknek is szeretnénk kedvezni az ilyen rendezvényekkel. A kamaraopera fesztiválnak is van közönsége, sokakat vonz, reméljük, idén is így lesz. Lényeges, hogy Eger több arcát megmutassa kulturális téren – húzta alá.

Szabó Sipos Máté, a szervező Egri Szimfonikus Zenekar vezetője is kiemelte, a kezdetektől fogva sikeres a fesztivál.

– Ebben az esztendőben némileg kisebb költségvetéssel dolgozunk, de ugyanolyan szeretettel és lelkesedéssel. Pénteken kezdődik a programsorozat, szombaton meglepetéskoncerttel kedveskedünk az Agria Parkban, majd pedig este lesz a jubileumi operagála, vasárnap pedig még három előadásra várunk mindenkit – taglalta.