Miért számít különlegesnek a most készülő Bukta Imre kiállítás Magyarországon? Egyik ok lehet, hogy a Godot Intézet egy olyan időszakban vállalkozik egy méreteiben is kiemelkedő tárlatra, amikor a rezsiválság miatt a hazai kiállítóterek többsége ideiglenesen bezárásra kényszerül, hívja fel a figyelmet a Godot. De főként művészeti szempontból kiemelkedő az esemény: egyrészt a műalkotások magas esztétikai színvonala miatt, és azért is, mert a tárlatnak aktuálisan fontos a mondanivalója. Az alkotások kifejezetten erre a projektre készültek, több mint félszáz táblaképet festett a tárlatra az idén hetvenéves művész és számos olyan új installációt hozott létre, amelyet kizárólag ezen a kiállításon lehet megtekinteni – a nyugat-európai és amerikai gyakorlatnak megfelelően egyedileg épített terekben, ahogyan az tíz évvel ezelőtt a Műcsarnokban is történt.