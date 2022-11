A napokban mutatták be a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház Woody Allen népszerű darabját. Hege Veronika Linda Christie szerepében és Ágoston Péter Allan Felix szerepében állt színpadra. A Játszd újra, Sam! című fergeteges vígjátékot még november 22-én is láthatja a publikum. A méltán népszerű színdarabot Dér András rendezésében mutatták be.