Adventi lelkigyakorlatot hirdetett a nemzeti kegyhelyünk, ahová megyénkből is sokan átjárnak. Idén december 9-étől 11-éig tart ez a feltöltekezést és elcsendesedést szolgáló alkalom. Az elmélkedések mellett gyónási lehetőség lesz, valamint a résztvevők bekapcsolódhatnak a ferences közösség reggeli és esti zsolozsma imádságaiba, tette közzé a kegyhely. Szállást is foglalhatnak a hívők, de arra is van lehetőség, hogy naponta bejárjanak a gyakorlatra.

Jelentkezni december 1-ig az [email protected] címen vagy a +36 32/418-029-es telefonszámon lehet.