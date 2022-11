A cementgyárinál mások mellett az azbeszt áldozatainak hozzátartozói is megállnak, a legutóbbi halottak napján is megannyi mécses világított a talapzatánál.

Akadnak olyan keresztek is, amelyekről a fiatalabb helyiek talán már nem is tudják, hogy léteznek, a környéküket ugyanis annyira benőtte a gaz. Ezek közé tartozik a Vasvári és a Bem utca találkozásánál valaha működött bakterház síneken túli oldala – a volt téesz felé vezető útnál –, ahol a bozótosban bújik meg a kereszt. Utóbbira Pálinkás Péter alpolgármester hívta fel a figyelmet, elmondva azt is, hogy a közeljövőben aktivistáikkal szeretnék rendbe tenni a területet és a régi lőrinci relikviát.

Az alpolgármester régóta szívén viseli a vallás- és helytörténetileg is fontos emlékek sorsát. Mint megírtuk, oroszlánrészt vállalt a Szent Anna-kápolna és környezete rendbetételében, a Zagyva-gátról a kegyhelyhez vezető lépcső megépítésében, a templom oromzatának és tornyának helyreállításában és számos más, az egyházhoz és az egyházközösséghez tartozó feladat kivitelezésében.

Legutóbb az Árpád úti tájház melletti, úgynevezett Bacsa-feszületet tették rendbe önkéntes segítőikkel. Ennek megszentelésére november 12-én, szombaton 16 órakor kerül sor, a szertartást Széles László plébános végzi.