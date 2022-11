– Van ebben múltja a községnek és a ménesgazdaságnak, hollywoodi és magyar alkotások is forogtak már itt. A kellő tapasztalat megvan, segíteni tudjuk a filmesek munkáját, illetve az infrastrukturális előnyök mellett a lóállomány is segítségére lehet a stábnak. Itt nem lipicai lovak vesznek részt a forgatásokon, de az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal és partnerekkel hucul lovakat szereztünk, amelyek jobban illenek a történetbe – mondta Cseri Dávid.

Kifejtette, a lovak elhelyezéséről, ellátásáról ők gondoskodnak, számos jelenetet a világbajnokság területén vesznek föl. A kaszkadőr-, lovaskaszkadőr-jeleneteket Dallos Andor és Gulyás Kis Zoltán segíti. Örül annak, hogy ezt a nyugalmasabb időszakot is kihasználják a ménesgazdaság és a környék népszerűsítésére. Célul tűzték ki, hogy errefelé minél több játékfilmet, dokumentumfilmet forgassanak.

Fölelevenítette, hogy négy éve forgatták Szilvásváradon a The King című Netflix-filmet, ami világsiker is lett. Ma is beszélnek a helyiek a Hídemberről, amelyben ugyan csak az itt forgott jelenetek töredékét vágták be. Az egészet megalapozta a rendszerváltás környéki Cyrano de Bergerac című mozi Gerard Depardieu szereplésével. Ezekről máig beszélnek a helyiek, ki statiszta, ki kaszkadőr volt a filmekben. Egy ilyen alkotás megmozgatja a községet.

Cseri Dávid megemlítette, ők helyezik el a közelben a szereplőket, az ellátásról is gondoskodnak, mindenki csak nyerhet vele, különösen ilyen időszakban. Saját szálláshelyükön korlátozottak a lehetőségek, de összekötötték a produkció vezetőit a helybéli vendéglátósokkal.

Az alkotók egyébként szilvásváradi és nagyvisnyói statiszták jelentkezését is várják a filmalkotás felvételeihez, elsősorban a mongol csapatok eljátszásához, a forgatás december 1. és 20. között zajlik majd a környéken.