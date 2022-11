Minden évben folyamatosan szervezi a Háziipari Szövetkezet kézműves kiállításait az ország minden részében, így a budai várban, s a karácsonyi Vörösmarty téri vásárban is találkozhatunk hevesi szőttesekkel, textiles termékeikkel. Ezzel szinte világhírre tesz szert a hevesi szőttes, s ezen keresztül városunk is. Neki köszönhető továbbá a Hevesen megrendezésre kerülő Országos Szőtteskiállítás is, ahol és amikor az egész közép-európai szakma Hevesre figyel.