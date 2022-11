A hatalmas Bukta-kiállítás megfeszített tempóban épült a héten a Godot Kortárs Művészeti Intézet tereiben, írta a kultura.hu. Amikor a lap újságírója és fotósa megérkezett, páran már javában festették a falakat, hátulról pedig fúrás hangja hallatszott. Közben folyamatosan ment az egyeztetés: voltak még beszerzésre váró eszközök, lámpák, és egy gipszkarton falat is fel kellett húzni a szombati megnyitóig. Aztán egyszer csak megérkezik maga a művész is. Kezet fog, mosolyog, mindenkinek örül. Rajta is látszik az izgatottság, de a tőle megszokott megfontolt nyugodtsággal kezd bele a napi feladatokba. Pontosan tudja, milyen teendők állnak előtte ma, melyik installációval kell haladnia, mivel elkészülnie. Nem kapkod, nem sürget: békésen megkávézik, majd munkához lát.