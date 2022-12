- Kérem, fejtse ki ezt részletesebben!

-Tinódi Lantos Sebestyén 1552-ben az ostrom után pár hónappal - még 1552-ben - Egerbe érkezett és szemtanúktól hiteles adatokat gyűjtve két históriás énekben örökítette meg az eseményeket. A kor énekmondóihoz hasonlóan járta az országot, hogy lantkísérettel ismertesse meg a lakossággal az egriek hősiességét. Művei később nyomtatásban is megjelentek Kolozsváron. Tinódi krónikáját latin és német nyelvre is lefordították, így terjedt el külföldön is az egri várvédelem híre. Ezt erősítették a várostromot és a várat bemutató metszetek. Nagyon jól nyomon követhető, hogy a későbbi századokban történészek, irodalmárok, képzőművészek mit emeltek ki az egri vár védőiről.

- Hogyan láttatták például a várvédő Dobót?

- A XVIII. században Dobó Istvánt a kereszténység Herculesének, a vallás védelmezőjének tekintették. Ezt erősítették a jezsuita iskoladrámák is, amelyek főszereplője a várkapitány volt, és ezeket a diákok, valamint szüleik épülésére Egerben, Miskolcon, Kassán és Kecskeméten is bemutattak. A XIX. században a nemzeti ébredés időszakában pedig a várkapitány és katonái már a hazáért, a nemzeti függetlenségért harcolók szimbólumai lettek. A heroikus küzdelem ábrázolásának máig legismertebb és legnagyszerűbb példája Székely Bertalan 1867-ben született Egri nők című képe. A XX. század elejétől beszélhetünk, különböző alkalmi rendezvényekről és 1902-ben volt az első olyan ünnepség, amikor összekapcsolták a honfoglalást a magyarok hősiességével. Említhetjük az 1952-es 400. évfordulót is, amikor az egri várvédők példája a szocializmus építésére ösztönözte a megemlékezőket. Majd 2002-ben egy egész éves programmal tisztelegtünk a várban harcoló katonák, civilek és az egri nők előtt.

- Hogyan alapozta meg a kultusz kialakulását Pyrker János László érsek a XIX. században?

- Pyrker János László nevéhez fűződik az egri romok „megbecsülése”. Az érsek, amikor 1827-ben Egerbe érkezett, felment a várba, és megállapította, hogy az rendezetlen állapotban van. Fákat ültettek, úgynevezett allékat alakítottak ki, és elkészült a Kálvária domb. Ismert volt, hogy a föld alatt nagyon komoly egyházi épületek találhatók. 1835-ben helyezték el az egykori székesegyház oszlopán a ma is látható Szent István szobrot, az itáliai Casagrande alkotását. A vár kultuszhely jellegét erősítette Dobó István ruszkai síremléke fedőlapjának Egerbe hozatala 1832-ben, és a mai Setét-kapuban kialakított kápolnában való elhelyezése.

Amit kevesen tudnak a várkultuszról - Kevesen tudják, hogy Balassi Bálint 1579-1582 között 50 lovas hadnagyaként szolgált a várban. - Az 1920-as években mauzóleumot akartak állítani Gárdonyi sírja fölé. - Egészen 1957-ig laktanya működött a várban. A katonaság kiköltözése után néhányan zöldségraktárakat képzeltek el a hűvös kazamatákban. - A nemzeti zászlót 1987-ben, a vár török alóli felszabadulásának 300. évfordulóján avatták fel. - Másfél évtizede, 2008-ban volt Dobóruszkán az egri várkapitány újratemetése.

A könyv szerzőjével több, a kötetben előforduló fogalmat értelmeztünk, és emeltünk ki. Ezek egyike a kultusz: ez nem más, mint egy adott közösség számára fontos eszme, vallás, esemény, melynek megidézése példát és irányt mutat a közösség tagjainak. A kultusz tárgyát képező pozitív elemek lényegében a közösséget, annak identitását erősítik.