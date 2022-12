A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár Hangzóna részlege zenei pályázatot hirdetett Cseh Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, énekes születésének jövő évi, 80. évfordulója alkalmából. Pályázni a népszerű zenész bármelyik dalának akusztikus hangszerelésű feldolgozásával lehet, amelyet a pályázat kiírója videóformátumban kér beküldeni a [email protected] email címre 2023. január 18-ig.

A legjobb produkciókat a jövő év január 22-én, a Magyar kultúra napján mutatják be a könyvtár Facebook-oldalán. Ezen a napon lenne egyben a 2009-ben elhunyt Cseh Tamás is éppen nyolcvan esztendős. Egy későbbi időpontban a pályázók élő koncerten is előadhatják feldolgozásaikat, ezzel is tisztelegve a zenész munkássága előtt.