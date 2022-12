- Angol - ausztrál - mongol - magyar szuperprodukció, nemzetközi filmsztárokkal, többek között Christopher Lambert, Eric Roberts szereplésével, és Michael Ironside narrálásával, hihetetlen díszletek, korhű kosztümök: térségünk is otthont ad az “1242 - A Nyugat kapujában” című történelmi kalandfilm forgatásának, mely IV. Béla és Batu kán korát varázsolja a filmvászonra - írta közösségi oldalán Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője.

- A térségünk lenyűgöző látványát világszerte megismertető képkockákra méltán leszünk majd büszkék a moziban, de emellett egy ilyen, heteken át zajló, grandiózus filmforgatás a környék települései számára már most is sikertörténet: a nemzetközi forgatócsoport többszáz vendégéjszakát tölt itt, helyi szolgáltatások sorát veszi igénybe! Büszkék lehetünk arra, hogy egy világszínvonalú produkciónak is képesek vagyunk méltó otthont adni! - tette hozzá a politikus.