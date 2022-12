A napokban befejeződött az 1242 – A Nyugat kapujában című film Szilvásváradon fölvett jeleneteinek forgatása. Ottjártunkkor az egyik főszereplővel, P. Batturral - Turuu Batturral - is beszélgettünk, aki elmondta, örül, hogy ide érkezett a Nyugat kapujában című film forgatására. Elmondta, hogy most múlt egy éve, hogy eljött Mongóliába a film producere, Sipos Kornél. Akkor választottak színészeket az egyes szerepekre, s ő nagyon örül neki, hogy őket választották ki a feladatra. Elmondta, most mindannyian együtt vannak itt, Magyarországon, hogy leforgassák a filmet. Nagyon tetszik neki a táj, az ország és az emberek is. Köszönte a produkció minden tagjának, hogy benne lehet az angol-magyar-mongol-ausztrál koprodukcióban készülő filmben, mint mongol színész.

Elmondta, sok filmben szerepelt már, nem tartja számon mennyiben (több mint egy tucatnyit tartanak nyilván 2010 óta a mongol mozis oldalak), de ez az első olyan film, amit külföldön és ilyen nagy társasággal forgathat, örül, hogy egy ilyenben is benne lehet. Szerepelt már történelmi filmekben, ez előtt például a 2013-ban készült Anu királynő című alkotásban, de ezen kívül a színházban elég sok történelmi témájú színdarabban játszik.

- Most a harmadik irály, Güjük király szerepét kell eljátszanom, ami nagyon jó. Güjük Dzsingisz és Ögödej után a harmadik volt a sorban, Ögödej fia volt, de rövid ideig uralkodott. Úgy látom, hogy Európában Batut sokkal jobban ismerik, mint ezt a történelmi alakot. Erről a korszakról nincs sok írásos feljegyzés, így nem tudjuk, hogy milyen ember volt. Próbálom magamban elgondolni, s annak megfelelően alakítani, milyen lehetett ez a király. Güjük a film alapján szerintem kicsit zárkózott személyiség, de megvan benne a gyengédség is, aminek egy harcos vezérben meg kell lennie – beszélt szerepéről Turuu Battur.

Kifejtette, a filmnek vannak titkai, de annyit elárulhat Güjük történetéről, hogy az egyik vezérrel, Batuval összevesz majd, ennek a vitának a kimenetelét a filmben megtekinthetik majd a nézők.

- Mivel a mi történelmünkről szól ez az alkotás, Mongóliában mindenki lelkesen várja az elkészültét. Egyelőre nem szenzáció, mert nem hirdették még, hogyan, miként készül, csak a Facebook-ra feltöltött képek alapján érdeklődnek iránta. Kíváncsiak az otthoni emberek és várják, mikor lesz kész és milyen lesz majd – mondta Turuu Battur.

A szilvásváradi forgatáson a tatár népet, sereget hazánkban élő mongolok alakítják. Battur szerint az itt élő mongolok, akik statisztálni érkeznek örülnek, lelkesek, hogy benne lehetnek a filmben és nagyon biztatják a színészeket, szeretettel várják őket.

- Január végéig maradunk itt Magyarországon, addig tart a forgatás. Van már megkeresésem a következő filmre is, egy külföldi filmet forgatnak majd Mongóliában, abban kapok majd szerepet, egyébként az is egy történelmi film lesz – tette hozzá Turuu Battur.

A szilvásváradi forgatási körülményekről elmondta, úgy hallotta, itt sok éve nem volt hó, most volt,. Ő ennek egyébként örül, mert Mongóliában is ilyen havas most az ország, így olyan, mintha otthon lenne. Némileg persze más, mert itt meleg van, azaz nincs olyan hideg, mint otthon, így a forgatás nem olyan nehéz.

Végezetül elmondta, hisz abban, hogy akik szeretik a történelmet, érdeklődni fognak a film iránt. Úgy gondoljam, a történészek kutatásai alapján, ha Batu nem gondolja meg magát 1242 telén és megy tovább Nyugat felé hódítani, más lenne a mai Európa. A filmben meg lehet majd nézni, szerintük miért fordult vissza, ez egy nagyon érdekes kérdés lehet.

Keretes: Ilyen volt Güjük nagykán történelmi szerepe

Güjük Ögödej kán legidősebb fia 1206-1248 közt él, 1246-1248 közt uralkodott. 1236-1241 között más hercegekkel együtt részt vett az oroszok és a Közép-Európa elleni nagy hadjáratban, amelyen összeveszett Batuval. 1241-ben Ögödej halála után anyja Güjüköt segítette a nagykáni trónra. Batu félbehagyta a magyarországi hadjáratot és visszasietett Mongóliába, de végül 1246-ban a kurultáj megválasztotta Güjüköt nagykánnak. Az uralkodó a pápát levélben behódolásra szólította föl, s azt állította, hogy azért támadták meg Magyarországot, mert IV. Béla kivégeztette a követeiket.

Güjük szigorú és okos ember volt, bár eléggé beteges, rosszkedvű és alkoholista. 1248-ban Batut visszarendelte Mongóliába, időközben azonban Güjük meghalt alkoholizmusa, mérgezés, vagy birkózás miatt.