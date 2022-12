- Gyerekkora óta készül erre a pályára, vagy később ért meg önben a döntés, hogy musical- és operetténekes legyen?

- Soha nem akartam színész lenni. Egyetlen célom volt: hogy énekelhessek. Hatéves koromtól furulyáztam, majd trombitáltam, hetedikes koromtól pedig már a Magyar Rádió Gyermekkórusában, és a Magyar Állami Operaház Gyermekkarában is énekeltem. A mutálásom idején ez átmenetileg abbamaradt, így elmentem hangszerkészítőnek, utána viszont a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola ének tanszakos hallgatója lettem, majd 1994-ben felvettek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Mire diplomáztam, majdnem harmincéves voltam, és a pályám igazából ezután indult el. Első nagy szerepem Miskolcon a Jézus Krisztus Szupersztárban Jézus, majd ugyanitt jött a Cigányszerelem, és az Evitában Che Guevara szerepe. Az Operettszínházban énekeltem az Elisabeth-ben, majd a Hotel Mentholban, a Cigánybáróban… Vagyis jöttek a musical és az operettszerepek egyaránt. Életem következő állomása Szolnok volt, majd Zalaegerszegre szerződtem, ennek már több mint húsz éve, de a mai napig játszom Szolnokon is. Vendégművészként más társulatoknál is vállalok szerepeket, mint például most Egerben. A konzi és a Zeneakadémia mellett nem volt időm a színészmesterséget iskolában tanulni, én a színpadon tettem és teszem meg ezt ma is. Nem mondom, hogy így könnyű, és az igazság az, hogy ez egy folyamatos, állandó tanulás, soha nem lehet befejezni, és soha nem mondhatom azt, hogy kész vagyok.