A községben is szerveztek az advent időszakában változatos programokat. A vásárt a második hétvégén tartották a faluban, ünnepi ételekkel várták a helyieket, fellépett az iskola és Balaton énekkara is. A templomban a Három királyok ünnepi koncertre várták az érdeklődőket. Az iskola alsósai és felsősei is megtartották hagyományos karácsonyi előadásaikat.