A kifejezetten enyhe év eleji időjárás sokakat a vízpartra vonzott az utóbbi napokban, és bizony több helyről is sikeres fogásokról érkezik beszámoló. Így történt ez a Heves vármegyében található Szűcsi Völgy Tó esetében is, amely közösségi oldalán január 6-án, pénteken jelentette be, hogy kifogták 2023 első 20 kilogramm feletti pontyát – szúrta ki a Pecaverzum.

– Sokat nem kellett várni az idei év első 20 kiló feletti pontyára – írták a posztban.

De ez még mind semmi. Nem sokkal később élő videóval jelentkeztek, amelyben azt közölték, hogy másfél órával a 20 kiló feletti pontyot követően horogra csalták az első idei 30 kilót meghaladó példányt is.

– Tudomásunk szerint ez Magyarországon az első 30 fölötti 2023-bean – hangzik el a videóban. Az egészen pontosan 32,05 kilós tükörpontyot az 1-es állásról fogták.