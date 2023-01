A kulturális intézményekben zajló munka az energiatakarékosság időszakában sem állt meg. A Hatvani Rendezvényház, az Ady Endre Könyvtár, valamint a Dali épülete biztosít helyszínt a civil csoportoknak. Az intézkedés több épületet is érintett, azonban az azokban folyó munkákat nem. Mivel a legtöbb létesítmény számos civil szerveződésnek adott otthont, így azokat átmenetileg különböző helyszínekre helyezték át. A Grassalkovich Művelődési Ház épülete energetikailag elavult, így a téli időszakra az ott dolgozók az Ady Endre Könyvtárba költöztek, programjaiknak pedig több helyszín ad otthont.

– Minden csoportunk aktív, a programok egy része a könyvtárba, a másik pedig a Daliba került át, míg a Hatvani Rendezvényházban kaptak helyet a nagyobb, „mozgásos” csoportjaink. Néptáncosaink és akrobatikus rock and rollosok pedig a sportcsarnokban edzenek. „Belaktuk” a várost. Nem állunk meg, visszük tovább a rendezvényeinket – fejtette ki Valló Ede, a művelődési ház vezetője. Átmenetileg a Hatvany Lajos Múzeum is a könyvtárban tartja meg előadásait. A múzeumi épületben ideiglenesen lebontották a kiállításokat, az üres termeket temperáló fűtéssel látják el. Kökény Ferenc igazgató úgy nyilatkozott, hogy összesen három irodát fűtenek az intézményben, az intézmény dolgozói ezekben készítik elő a jövő évi kiállításokat. Az intézkedés a Tourinform-irodát és Serfőzdét nem érinti, utóbbi változatlan nyitvatartással várja a látogatókat. Az Ady Endre Könyvtár a közelmúltban teljesen megújult, így energetikailag is korszerű. Ez indokolta, hogy oda került a többi intézmény programja. Varga Zsuzsa megbízott igazgató kifejtette: jelenleg több mint húsz kiscsoport működik náluk.

– Össze kellett hangolni az intézmények működését. Be van osztva minden helyiség, teljes a kihasználtság. Az a jó, hogy meg tudtuk oldani, de még a krimi- és a szakirodalmi részlegnél is működik csoportunk – fejtette ki. Ahogy a könyvtár, úgy az újhatvani Dali is befogadóintézmény lett, hiszen az épülete nemrég teljesen megújult, szep­temberben adták át hivatalosan. Tompa Z. Mihály intézményvezető elmondta, hogy tapasztalatai szerint a városban jól működő civil csoportok vannak. Mindenki figyel a másikra, így nem zavarják egymás működését. A céljuk, hogy az alkotóknak a téli időszak alatt is lehetőséget biztosítsanak a bemutatkozásra. Mivel időszakosan a galéria is bezárt, az ottani tevékenység egy részét igyekeztek átvinni a Daliba. A Költészet és képzőművészet sorozat első kiállításán Gálfy-Bódi Tamás alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. Az esemény megnyitóján Farmosi László hatvani költő adta elő legújabb verseit.