Az ember legszívesebben már nem készítene egy leltárt, mert minden egyes tétellel szegényebb lesz. Minden veszteség a saját múltjából is kitép egy darabot, ily módon II. János Pál, Kóbor János, Charlie Watts, Mészöly Kálmán vagy éppen Pelé halála egy kicsit önmaga hanyatlása is. Most pedig Gina Lollobrigida... Elment a díva, aki egy időben szinte egymaga jelentette az európai mozit. Mégpedig egy olyan korban, amikor Olaszországról leginkább csak negatív felhanggal lehetett szólni, és akkor, amikor a közösség még nem engedte vissza őket a kultúrnemzetek sorába.

Ahogy Németország konszolidálásához a futballválogatottjuk világbajnoki címére volt szükség – más kérdés, hogy éppen a mi rovásunkra –, addig Itáliának a Cinnecittára. Szükségük volt a hősökre, akik mást ígértek, mint a feltűnésüket megelőző évtizedek „hősei”; nem a világot szerették volna megváltani, hanem százmilliók hétköznapjaiba csempésztek egy kis ünnepet.

Aztán telt-múlt az idő, ami nemcsak velünk, hanem velük is megállíthatatlanul rohant, de amíg itt voltak, amíg olvashattunk-hallhattunk róluk, addig hajlamosak voltunk elhinni, hogy nincs semmi baj. Hogy mindannyian szépen öregszünk, és ez örökké tart, amint az látható.

Azonban egyre kevésbé látható. Kopik, akár a római álomgyár fénye, vagy elfogy, mint a gyöngyhajú lány deres tincsei a lefolyóban. Lehet, hogy a szépség mégsem nem vész el, csak átalakul, ám egyben figyelmeztet is: fogynak a lépcsőfokok.