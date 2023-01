A Gárdonyi Géza Színház 2020-ban a Covid-járványt megelőző napokban mutatta be Ray Cooney Páratlan páros című komédiáját Kiss József rendezésében. (Ő az a Jászai-díjas szolnoki rendező, aki az elmúlt két évadban művészeti vezetője is volt az egri teátrumnak.)

Különös balsorsa a rendezőnek, a társulatnak és az előadásnak, hogy a stúdiószínházi bemutató után a produkciót rögtön „karanténba zárták”. Elkészült róla a kritika, de a maroknyi közönségen kívül nem láthatta senki. Pedig az egri színészek önfeledten remekelnek benne, szinte meg sem állunk a darab végéig: nevetőizmainkat mozgásban tartja.

Nem ismétlem meg a sztorit, elég az, hogy egy átlag londoni taxisnak két családja van, két lakcímmel, két szép feleséggel. S mikor a taxis (Nagy András) egy rablásba keveredik, egy bűntény szemtanúja, majd a megtámadott fél megmentője lesz, borul a jól felépített magánélet, kiderül a turpisság, hogy két helyszínre jár haza.

A bulvárdarabban újabb, s a lehető legaktuálisabb csavar, hogy a hivatása magaslatán lévő két nyomozó, Porterhouse felügyelő (Reiter Zoltán) és Troughton felügyelő (Lisztóczki Péter) nem cselekedhet szabadon, mert kötik bizonyos méltányossági szempontok. Hiszen a házasságtörés az bűn, a bigámia is, de ha nem egy másik nő a barát, hanem egy hasonnemű férfi, akkor muszáj szemet hunyni. Ezt követeli az új, divatos közerkölcs!

A darab a legteljesebb mértékig kitárgyalja a gender ideológiát. Hiszen Smith és egyik lakásának felső szomszédja egy meleg pár, annak is egy tagja Bobby Franklin, akivel muszáj méltányosnak lenni. Kardos Kristóf nagy könnyedséggel, sok humorral játssza el a fürdőszobát vörös festékkel eláztató feminim szomszédot, számos kacagtató pillanatot okozva a publikumnak. A két – egymásról mit sem tudó – feleség szerepében Nagy Adrienn és Misurák Tünde egyszerre mutatós, üde és szellemes. Mary és Barbara olyan ártatlan naivitással szereti, babusgatja a félrelépő taxist, hogy minden szeretetünk az övék. Természetesen Nagy András vállát nyomja az előadás felelőssége.

Csoda, hogy el nem felejti, mikor hol van, és mikor kinek mit kell füllentenie. Baranyi Péter méltó társa ebben – Stanley Curtis az ingyenélő léha szomszéd, és barát – szerepében.

Nagy András már negyedszázada van az egri színpadon, komoly drámai szerepek sorát láthattuk tőle a Hamlettől kezdődően a Nem félünk a farkastól Nickjéig, vagy Eugene O’Neil Utazás az éjszakában Edmond Tyronjáig. Sorolhatnánk az emlékezetes szerepeket, de legfőképp kiemelendő, hogy megbízhatóan, jól, lendületesen hozza az éppen aktuális figurát, legyen az fajsúlyos, vagy – mint ez a mostani is – látszólag könnyű szerep.

S most a közönségről. Középiskolás publikumnak szánták ezt a második – immár nagyszínpadi premiert. Megindító látni, hogy a tizenévesek az alkalmi ruházatok milyen változatos, de stílusos formáját választják, ha színházba mennek. Jól körülhatárolhatóan Eger három, és egy másik város középiskolájából voltak ott a fiatalok. Meghatódva és felszabadultan viselkedtek, s a végén az egri színészek azt kapták, ami kijárt nekik: lelkes vastapsot, hujj-hujjozást, éljenzést. S és ez bizony nem is kevés!

Ahogy azt megírtuk, a Gárdonyi Géza Színház épületét is bezárni kényszerült a rezsiárak emelkedése miatt az év elején. A Páratlan párost is megnézhetik azonban addig is a Bartakovics Béla Közösségi Házban: