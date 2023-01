– Három egri jó barátommal neki vágtunk neki az ismeretlen párizsi katakombák felfedezetlen és ismeretlen részeinek, ahol találtunk új járatokat, termeke, emberi csontokat szó szerint hegyekben – számolt be portálunknak Lendér Norbert, Sirok Kőkútpusztáról.

Elmondta azt is, hogy volt olyan, hogy találtak sátánista termeket és szektásokat is.

– Legutóbb 10 órát töltöttünk lenn és körülbelül 35 kilométert gyalogoltunk nagyjából 40 méteres mélységben Párizs utcái alatt – írta.

Ahogy fogalmazott egy másik világban a pokol kapujában jártak.