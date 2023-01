– Sokat köszönhetünk a városi kulturális dolgozóknak, hiszen ők segítik ápolni hagyományainkat, lakóhelyünk múltját és történelmét is. Hálásak lehetünk azoknak, akik kutatják és népszerűsítik Hatvan értékeit – fogalmazott, rátérve arra, hogy ez alkalommal adták át „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan város kultúrájáért” elismerő címet. A képzőművészeti kivitelezésű kristály emléktárgy, az oklevél és a pénzjutalom olyan szakdolgozónak adományozható, aki helyi kulturális intézményben dolgozik, munkáját kiemelkedő színvonalon végzi, s ezzel általános elismerést vívott ki.

Az idei kitüntetést Gál Andrea vehette át. A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény régész-muzeológusa a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg a diplomáját; 2019-től kutatja Hatvan régészeti gyűjteményét, amiről rendszeresen publikál is. A Premontrei Rend magyarországi megtelepedésének 900. évfordulójára a premontreiekről szóló kiállítást valósított meg, s tanulmánnyal is öregbítette Hatvan hírnevét a rend által szerkesztett évfordulós kötetbe. A múzeumpedagógiai foglalkozásokon aktívan részt vesz, s a múzeumi könyvtár kezelését is vállalta.

A program ünnepi műsorral folytatódott, aminek során Baranyi Zoltán hegedűjátékát csodálhatta meg a közönség. A művészt Ürmösné Fehér Nikolett kísérte zongorán.