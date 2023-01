– A kiállítás anyaga az elmúlt három-négy hónap emlékeit idézi. Amit itt látunk az ő és az emberek, akikkel találkozik. Áttekintve a festményeket felsejlik, hogy miért is szeretjük Mátét – mondta Deket Márk.

Lukács Máté portálunknak elmondta, tudatosan készült a kiállításra a képekkel.

– Körülbelül két éves munka látható itt, de a legtöbbjük az utolsó hónapokban született. Sokáig tartott a készülődés, de főleg fejben, a koncepció összeállítása, tehát eljutni addig a legegyszerűbb tényig, hogy az aktualitást, a pillanatokat örökítsem meg. Nagy előrelépés volt, hogy végül teljes mértékben magamat adtam, és magamat vittem bele a kiállításba, mert általában mindig líraibban fogalmazom meg a képeken keresztül a gondolataimat. Most bizonyításképp is szerettem volna egy olyan anyagot összeállítani, ami a saját valóságomat, a környezetemet, a problémáimat és az érzelmeimet tükrözi. Legyen ez a családom vagy a barátaim. Aki bejön ide, az kap egy összefoglalót az életem elmúlt négy hónapjáról – fogalmazott. Alkotásai megtekinthetők a József Attila Színház Galériájában is.