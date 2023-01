A 21 éves lánnyal az EKKE hallgatói portálja, a paletta.hu készített interjút, amelyben egyebek mellett pályafutásának kezdeteiről beszélt:

– Még Kazincbarcikán éltem és általános iskolába jártam. Az egyik iskolai előadáson valakinek el kellett énekelnie a Vigyázz a madárra című dalt. Az énektanárom engem választott. De igazából, Klári néni, a magyartanárom fedezett fel, ő intézte el, hogy utána több helyen is felléphessek – idézte fel az emlékeit.

Zsófia 2016-ban, még nagyon fiatalon rész vett a közismert tehetségkutatóban, az X-faktorban, ahol egészen a táborig jutott.

– Először nem akartam jelentkezni, de folyamatosan hívogattak a szerkesztők, mert láttak már rólam videókat, amelyekben énekeltem. Végül meggyőztek és úgy voltam vele, hogy miért ne próbálhatnám ki magam? A szüleim is támogattak benne. Amikor kiestem, nem szomorkodtam sokat, egy nagy élmény volt így is számomra ez az egész – fogalmazott.

– Az X-faktor után Dér Henin keresztül részt vettem egy projektben, ahol különféle producerekkel volt lehetőségem együtt dolgozni. Elmentünk stúdiózni, valamint fotózásokra. A beszédtechnikánkat is fejlesztették és színpadi mozgást is tanultunk. Itt alakultak ki kapcsolataim és ezután ők vették fel velem egy kapcsolatot. Most nyáron az egyik cég keresett egy énekest, aki felénekel egy reklámanyagot. A dal, amelyet nemrég felvettünk így indult. Pár hónapon belül videoklipet is forgatunk hozzá, majd ki is adjuk – tette hozzá.

Zsófi mostanában bárokban, valamint kisebb rendezvényeken szokott előadni. Szavai szerint imádja őket, mert az összes koncertnek egy külön atmoszférája van. De inkább éttermekben és bárokban lép fel szívesebben háttérzeneként, mint fesztiválokon. Kiemelte azt is, hogy az angol dalokban a megfogalmazásukat és a mély tartalmukat szereti a leginkább, mert ezek hazai slágerekben sokkal ritkábban fordulnak elő. De a közönség szempontjából azért célszerűbb ha magyar nyelven is énekel mert sokkal jobban megértik őket és át tudják érezni.

Az egri egyetem hallgatója az interjúban őszintén vallott arról is, hogy volt olyan, amikor az egyik fellépés után elment a hangja:

– Egyszer itt Egerben, a Kis Sziget kávézóban kültéren léptem fel, amikor egyszer csak elkezdett szakadni az eső és hirtelen be kellett mindent hordani, el is áztam. Ezután bent kellett folytatnom tovább hangosítás nélkül, mert azt nem volt idő már újra összerakni. A fellépés közben szerencsére nem ment el a hangom, de olyan hangosan kellett énekelnem, hogy utána egy hétig alig tudtam még beszélni is – mondta.

Zsófi végül beszélt terveiről is, úgy fogalmazott, hogy mindenképpen szeretne a zenével foglalkozni, most már azonban inkább saját dalokat írna, mivel szeretné megtalálni az igazi stílusát.