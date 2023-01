Kerek Dávid a gimnázium előtt zenélt, gitározott, énekelt iskolai műsorokban, érdekelte az irodalom, a versek. Az, hogy színész legyen, gimnazistaként a Padlás című musical színházi élménye után fogalmazódott meg benne.

– Csak titkos elképzelés volt, nem készültem rá tudatosan. Vonzott a színpad, az előadóművészet, mégis úgy éreztem, semmi esélyem a felvételin. A színházhoz annyi közöm volt, hogy szerettem előadásokra járni. Osztályfőnököm lendített át a holtponton, mondván, meg kell próbálom. Az ötévente induló zenés színművész szakra felvételiztem, szerencsémre bizalmat szavaztak nekem az osztályfőnökeim, Novák Eszter Jászai Mari-díjas rendező és Selmeczi György Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, karnagy. Már nem is tudnám magam máshol elképzelni – emlékezett vissza Kerek Dávid.

A színművészhallgató elmondta, hogy a prózai színészekéhez hasonló képzést kapnak, de a zenei oktatásuk jóval hangsúlyosabb. Az öt egyetemi évből az első három igazi iskolában ülős, alapozó műhelymunka volt.

– Reggel 9-től mozgásóra, tánc, majd elméleti foglalkozások jöttek: színháztörténet, drámaelmélet, zeneelmélet, aztán egyéni órák, ének, beszédtechnika következtek. Délután négytől a színészmesterség órákat Novák Eszter, Selmeczi György, Forgács Péter, Koltai M. Gábor, illetve Porogi Dorka vezette. Este hétig-nyolcig jelenetek révén tanultuk a szakmát, majd éjszakába nyúlóan próbáltunk a következő napra, jeleneteket csiszoltunk. A negyedik és ötödik, úgynevezett gyakorlati években kevesebb az óra az egyetemen, viszont már külső, színházi produkciókba, filmekbe is elengednek bennünket, illetve hivatalosan mehetünk gyakorlatra – részletezte Kerek Dávid.

Ősszel az Örkény Színházban háttérszerepet próbált Molnár Ferenc Liliomjában, de óriási élmény volt számára. Közben Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója felkereste Kerek Dávid osztályfőnökeit.

– Mint kiderült, a Vígszínházban szeretnék lekettőzni szinte az összes szerepet A Pál utcai fiúkban. Meghallgattak többünket, aszerint, hogy kit milyen szerepre szeretnének beállítani. Megtanultuk a szöveget, a dalokat, felvételről a koreográfiát. A nyár végén volt öt nap, napi két próbával, és azalatt beállítottak minket az előadásba. Óriási élmény Nemecsek Ernőt játszani, hiszen az ország egyik legnépszerűbb előadása ez, hat éve telt házzal megy az ezer fős nézőtér előtt – fogalmazott Kerek Dávid.

Az ifjú művész büszkén vallja nagyrédei származását, ez fontos a számára.

– Szerepálmokról még nem beszélnék. Most a fő célom, hogy sokat dolgozzak, jó szerepeket kezdjek bepróbálni. Túl vagyok egy próbafolyamaton az Örkény Színházban, egy kisebb háttérszerepet játszottam. Túl vagyok egy olyan beálláson is, ahol főszerepet játszok, de nem én próbáltam be. A következő lépcsőnek azt tartom, hogy nagy szerepet próbálhassak, játszhassak, amit kezdettől én építek fel. Szeretnék zenés és prózai szerepeket is játszani. Mindkettő érdekel, egyaránt fontos kihívás számomra – összegezte Kerek Dávid.