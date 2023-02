Névjegy:

Tanulmányok:

2019–2022: Filmtudomány MA, ELTE, Bp.

2018–2020: Forgatókönyvírás, rendezés, operatőri gyakorlatok, Budapest Film Academy, Bp.

2016–2017: Fotózási és film-tanulmányok, State University of Film and Television, Russia

2014–2019: Mozgóképkultúra és médiaismeret BA, Eszterházy Károly Egyetem, Eger

2015: Helyismereti dokumentumfilm-készítő, Eszterházy Károly Főiskola, Eger

2012–2014: Mozgóképi animációkészítő, EKF Gyakorlóiskola, Eger

2011–2012: Marketing- és reklámügyintéző, Andrássy György közg. szakközép­iskola, Eger

2009–2011: Logisztikai ügyintéző, Andrássy György közg. szakközépiskola, Eger

Szakmai sikerek:

2022–2023: A falu mestere c. diploma- és dokumentumfilm bemutatói, premiereje, BIDF, Lift-Off Global Network

2020/21: Volda University, Documentary Photography MA szak, Norvégia – 2 szemeszterre is felvételt nyert és ösztöndíjas (a Covid-lezárások miatt meghiúsult)

2020: Cimborák c. dokumentumfilm, NFI Fast Forward program, filmes tábor, fesztivál: Faludi filmszemle

Hobbi: olvasás, sport, állatok, no és a munkája