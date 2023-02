Nem tudom, a mai kor gyermekei, az X, Y és más betűkkel jelzett generációk tagjai vezetnek-e emlékkönyveket, de a mi időnkben ezeknek eléggé nagy kultuszuk volt. Természetesen a lányok körében, hiszen a fiúk túl giccsesnek találták volna, ha maguk is ilyesmire „vetemednek”, ám majd' kifúrta oldalukat a kíváncsiság, milyen sejtelmes dolgokat rejthetnek az ellenkező nem féltve őrzött sorai. Ha a szamárfülek alatt a „titok” szó lapult, feltehetően a szerző bízott benne, hogy ahhoz is eljut, akihez „hivatalosan” nem szabadna eljutnia… Ábrándos gondolatokat, hétköznapi vágyakat, barátságokat és szerelmeket őriztek az oldalak.

„E hangok itt a múlt hieroglifái, a megfejtésükben nem szabad megállni” – énekelte fél évszázada Cseh Tamás, ám akkoriban még nem hittük volna, hogy évtizedek elteltével mekkora kincset jelentenek majd a ládafiából előkerült, többnyire díszes borítású naplók. Aki megőrizte ezeket, a saját ifjúságát őrizte meg, és most lehetősége nyílt arra is, hogy hajdani énjét a nyilvánosság elé tárja. A hatvani Ady Endre Könyvtárban ugyanis az idei Valentin-nap alkalmából hirdették meg azt a kiállítást, amelyek keretében egykori emlékkönyveket mutatnak be. A felhívásra mintegy harminc relikvia érkezett a városból és a környező településekről.

A legkorábbi darab a múlt század első felében, 1939-ben keletkezett, ám a legnagyobb kuriózum egy fiú emlékkönyve az 1990-es évekből, ami nagyon ritka, mivel – mint fentebb írtuk – ez inkább a gyengébbik nemre volt jellemző. Az érdekes kiállítás március 14-ig tekinthető meg az Ady Endre Könyvtárban.