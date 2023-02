– Rendkívüli módon fegyelmezi a gyerekeket, átalakult a magatartásuk is. Vérbeli táncosok lettek ezek a fiatalok?

– Ezek a gyerekek tudnak illedelmesen viselkedni, tudnak köszönni, meg tudnak jelenni, ha bemennek valahova, kopognak, meg tudnak szólítani felnőtteket, a saját korosztályukat. Tudnak bánni a lányok a fiúkkal, a fiúk a lányokkal. Ez egy természetes közeg számukra. Azon kívül foglalkozunk azzal, hogy földrajzilag hol vannak azok a területek, aminek a táncát tanuljuk. Ügyelek arra is, hogy zeneileg is kicsit műveltebbek legyenek, énekelni is tudjanak egy kicsit. Nyilvánvalóan az a legfontosabb hogy magát a táncot - amennyire én átadni tudom - nekik is megtanítsam. Ne legyen gond, ha föl kell állni bármikor egy bálban, tudjanak improvizálni, ismerjék a táncdialektusokat.

– Zeneileg, hogyan sikerült megtámogatni az együttest?

– Remek zenészek kísérnek minket Kovács Márton, Fekete Márton, Fekete Borbála. A Gajdos együttessel is szoros munkakapcsolatban vagyunk, akik a közelmúltban Mikófalva zenei kincseiből készítettek egy lemeznyi anyagot.

– A viseleteket hogyan sikerült rekonstruálni?

– Busai Zsuzsanna nagyon sokat segített nekünk. Több helyről vásároltunk viseleteket és emellett járom az egri régiségvásárokat. Egy ilyen vásár számomra egy kincsesbánya, sok eredeti palóc viselethez sikerült így hozzá jutni, illetve két alkalommal pályáztunk a viseletek felgyűjtésére újra varrására.