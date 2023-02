- Mit adtak önnek a római évek?

- Róma csodálatos város. És megismerhetetlen. A történelem iránt érdeklődők számára pedig egy igazi kincses bánya. Akkoriban a hazai oktatási módszerhez képest más szemlélettel, nagyobb nyitottsággal tanítottak, így szinte kinyílt előttem a világ. Számos lelki élménnyel is gazdagodtam, hiszen több alkalommal személyesen is találkozhattam a szentatyával, Szent II. János Pál pápával, de egy esetben Teréz anyával is. Szentté avatásokon, ünnepi szentmiséken vehettem részt, és ezek is óriási szellemei, lelki élményt adtak. Amikor 28 évesen hazatértem, Erdőtelken lettem Káplán. 1995-ben kerültem újra Egerbe, és ebben az évben neveztek ki a Hittudományi Főiskola tanárának. Ez a hivatás azóta is jelen van az életemben. Mielőtt pap szerettem volna lenni, komolyan gondolkodtam a pedagóguspályán, vagyis az oktatás iránti vágy régóta megvolt bennem, így nagyon örültem annak a lehetőségnek, hogy taníthatok. 1996-ban költöztem be a szemináriumba prefektusnak.

Eleinte állandó izgalomban éltem, hogyan tudok felkészülni az órákra, hogyan fogok vizsgáztatni.

A célom a kezdetektől az, hogy érdekesen tanítsam az egyháztörténelmet, felkeltsem a növendékek figyelmét. Az egyház múltját, történelmét meg kell ismertetnünk a diákokkal, és lehetőleg hitelesen. Voltak csodálatos korszakok az egyházunk történetében, de voltak botrányok is… Én fontosnak tartom, hogy mindent megmutassak. Sokat változtak a hallgatók egyébként az eltelt évek alatt: az általános műveltségre kevésbé fektetnek hangsúlyt, és talán kevésbé erős az elköteleződésük. Más a szemléletük, más technikai eszközöket használnak, és ebben épp nekünk, az idősebb generációnak kell felzárkóznunk, így a papképzésben is változtatnunk kellett, meg kell felelnünk a jelen kor kihívásainak.

- Akik ismerik önt, tudják, hogy nyitott az egyházon kívüli világra.

- Az egyház nem független a jelentől, nekünk ebben a világban kell megvalósítanunk Isten országát. Az egyházon kívüli világ is tele van értékes dolgokkal, melyekkel az egyház is gazdagodhat. Megvan bennem az érdeklődés a világi kultúra iránt, szeretek múzeumokba, koncertekre, moziba járni, nyaranta vártúrákra indulok, és rendszeresen olvasok kortárs irodalmat.