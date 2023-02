Még a Beatles tagjaként kezdett érdeklődni az indiai zene és a hinduizmus iránt. Később ez az érdeklődés és a meditáció Harrison magánéletének és zenéjének szerves részévé vált. Az együttes 1970-es feloszlása után kezdett szólókarrierbe, maga mellé gyűjtve a korszak legismertebb brit zenészeit, s többször is hatalmas sikert elérő hanglemezeket adott ki. George Harrison szervezte az első nagyobb jótékonysági koncertet The Concert for Bangladesh címmel, amit 1971. augusztusában tartottak New York-ban. Harrison érdeklődött a filmipar iránt is, kilencvenes évek elejéig producervállalatot működtetett.

A 2001. november 29-én bekövetkezett halála után a családja a következő nyilatkozatot tette közzé: Úgy hagyta el a világot, ahogy élt: bízva Istenben, nem félve a haláltól, nyugalomban, családja és barátai körében. Gyakran mondogatta, hogy "minden várhat, csak Isten keresése és egymás szeretete nem".

2004-ben George Harrisont a Rock and Roll Hall of Fame tagjává avatták.