Ahogy arról a Tisza-tavi étterem hivatalos Facebook-oldalán is beszámolt, Berecz Ádám séf a nyitásig hátralevő időt tanulással, az új étlap összeállításával és a tájétterem népszerűsítésével tölti. A Fishing and Hunting tévécsatorna két főzőműsora is egyre gyakrabban kéri fel az étterem séfjét hal- és vadételek bemutatására a csatorna nézői számára.

A csatorna legújabb adásában Berecz Ádám vaddisznó szűzpecsenyét készített borskéregben, csicsóka pürével, brokkolival, ördögszekér gombával és jussal. Desszertként pedig Poroszló sajtból készített sajttorta került az asztalra. A műsorban bemutatott ételek egy része a Sulyom Tájétterem új étlapján is helyet kap majd.