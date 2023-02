Idén is megrendezték a Remélés elnevezésű télűző eseményt Novajon szombaton. A Remélés a farsang végéhez köthető téltemető, tavaszváró, alakoskodó szokás. Lényege, hogy egy ál-lakodalmas menet jellegzetes, maskarába öltözött, fiatal, még meg nem házasodott legényei végig járják a falu utcáit csörömpölés, zeneszó közepette, bemennek a lányos házakhoz bekormozva az ott lakó fiatal lányokat, asszonyokat, s cserébe tojást és szalonnát kapnak, melyet összegyűjtve este megsütnek, közösen elfogyasztanak.

Nem történt másképp ebben az esztendőben sem. Rengetegen vettek részt farsang farkán a télűzésen, ahol képviseltették magukat a zsánerfigurák is, mint például a drótos tót, a köszörűs, a tollas zsidó, a kéményseprő, akik jelenléte nélkülözhetetlen. Az ál-lakodalmas menet indulása előtt kikérték a menyasszonyt, s ezt követően a sokadalom elindult körbejárni a falut. A remélők mindenki arcát korommal kenték be, melynek tisztító hatást tulajdonítanak, szerintük megszabadít a gonosztól, rossztól, átoktól, betegségtől, sőt, akár egy jó vagy jobb esztendő eljövetelét is jósolhatja.