A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campusán márciustól bor- és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés indul. Dr. Pallás Edit egyetemi docens, a Fenntartható Turizmus Tanszék tanszékvezetője, aki bormarketingből és borökonómiából doktorált, arról beszélt lapunknak, hogy a képzés ötlete Bajorországból származik.

– Először 2005-ben jártam a bajorországi Franken borvidéken. Sosem gondoltam volna, hogy a sör hazájában profeszionális borturizmussal találkozok – részletezte dr. Pallás Edit. – Ott el is elvégeztem a boridegenvezető képzést, és a célom, hogy itthon is meghonosítsam a látottakat, mert jelenleg a Mátraalján siralmas a helyzet e tekintetben. Alapból az a probléma, hogy a borász a saját dolgával, a szőlővel és a borral akar foglalkozni. Ez abszolút érthető, csakhogy az a világ már elmúlt, amikor a tömött turistabuszok sorra érkeztek Budapestről a borvidékekre. Egy borász ismerősöm legutóbb is arról panaszkodott, hogy megcsinálta a borkóstolót, mellé kenyérkarikákat kínált sajttal, a hangulat is jó volt, de senki nem vásárolt tőle bort. Az idegenvezető átvitte a turistákat egy előre lebeszélt pincébe, ahol kartonszámra vették a nedűt, pedig nem jobb a minősége, mint nála.