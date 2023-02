Több új attrakcióval, kiállítási-, interpretációs és rendezvényhelyszínnel gazdagodott 2023-ra az Egri vár – erről beszéltek a vár Dobó-bástyájának konferenciatermében pénteken délelőtt. Ringert Csaba igazgató elmondta, az idei szezontól látogatóink már megtekinthetik, és birtokba vehetik a Nemzeti Kastély és Nemzeti Várprogram keretében létrejött új tereket.

A vár főbejáratánál létesült Déli fogadóépületben pénztárak, mosdóblokk, ajándék- és kiadványbolt is várja a látogatókat. A pályázati forrásból elkészült Ágyúdombban egy európai szintű fogadótér mellett csomagmegőrző, mosdóblokkok, baba-mama szoba, információs pont és ajándékbolt szolgálja a vendégek kényelmét. Ugyanitt elkészült egy 70 személyes moziterem, kizárólag csak itt lesz megtekinthető Szász Attila rendező kisfilmje, amely az 1552-es ostromot mutatja be a mai kor gyermekének szemével. Elkészült a Cipóosztóház is, ahol a későbbiekben a korabeli gasztronómiába nyerhetnek betekintést helyiek és turisták egyaránt, míg a Varkoch-kapubástya tetején egy korabeli őrszoba kap majd helyet.