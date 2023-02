Névadójukról emlékeztek meg pénteken az egri Lenkey János Általános Iskolában. Reggel az egykori honvéd tábornok emléktábláját koszorúzták meg az iskola vezetői és tanulói, délelőtt pedig a Petőfi 200 feliratot formázták meg a gyerekek az iskola udvarán, majd elszavalták a költő Lenkey százada című versét. A tanulók ezután a szabadságharc jeles alakjának szobránál is elmondták közösen a verset a Lenkey udvarban, valamint mécseseket is elhelyeztek.

Közben az iskolában is zajlottak a programok, hiszen volt robotika bemutató, verseny, s kémiai kísérleteket is megtekinthettek a gyerekek. Bíró Csaba, az intézmény vezetője kifejtette, minden évben megemlékeznek a névadó honvéd tábornokról, fontosnak tartják a gyerekek hazafias nevelését. Úgy tartja, a diákok gyökereket és szárnyakat kapnak az iskolában, a gyökereket a hagyományok ápolásában, a szárnyakat a jövő kihívásaiban látják.

Éppen ezért a nap másik fontos rendezvénye a robotika verseny és bemutató volt, hiszen a mindennapokat is egyre inkább áthatja ez a technika. Jó, ha a gyerekek már az iskolában megismerkednek a robotikával, szakkört is szerveznek évről-évre, de az informatikaórákon is foglalkoznak vele.

Az intézmény rendezvényén részt vett a maklári Bosch-üzem küldöttsége is, hiszen az iskola a Bosch pályaorientációs pályázatának is résztvevője. Bíznak abban, hogy a gyerekeknek életpályát tudnak felépíteni, a Lenkeyből például más, robotikával foglalkozó intézményben tanulnak tovább, akár a Szilágyiban, a Dobóban, vagy az Eszterházyban, később pedig mérnökként térnek vissza a városba, akár a Boschba is. Mint mondta, a tanulóik 90 százalékát első helyre veszik föl, nyolcvan százalékuk érettségit adó képzésre jelentkezik.

Hegyi Zétény diák szerint izgalmas volt a robotika bemutató, ügyesek voltak, akik beprogramozták őket. Ő nem szakkörös, de több osztálytársa is profi már benne. Ő más irányban szeretne továbbtanulni. Vágó Lara viszont informatikai pályát szeretne választani. Egyike volt azoknak, akik bemutatót tartottak a kis robotokkal. Órán és szakkörön is tanulják a programozást, érdeklik a gépek és robotok. Szinte mindegyiket más nyelven kell programozni, ha ezeket valaki elsajátítja, már könnyű dolga van. Azért szereti ezt a területet, mert minden elképzelését meg tudja valósítani.