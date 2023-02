Az elmúlt hét végén három napra Gyöngyösre érkezett a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó múzeumbusza, amely Petőfi Sándor költő születésének 200. évfordulója alkalmából tematikus kiállítással járja az országot. A Vachott Sándor Városi Könyvtár által szervezett program tapasztalatairól Szekeresné Sennyey Mária könyvtárigazgató beszélt portálunknak.

– Majdnem hatszázan látogatták meg a kiállítást a három nap alatt. A péntek a diákoké volt, de az érdeklődés akkorának bizonyult, hogy az eredetileg tervezett számon felül szombatra is jutott a tanulói csoportokból. Végül Gyöngyös minden iskolájából látta egy-két osztály a tárlatot. Jól jellemzi az érdeklődést, hogy akkor is jöttek a diákok a tanáraikkal, amikor nem volt tanítási nap. Szombaton rajtuk kívül már érkeztek nyugdíjas-, illetve civil csoportok, járt itt a Vachott Kör, a város irodalombarát és alkotói közössége is, de jöttek egyéni látogatók és csoportok a környező településekről is szép számmal. Aznap délután már volt olyan időszak, amikor várakozni kellett a buszba jutásra - magyarázta.

- Vasárnap reggel Mátrafüreden a lehűlés és az előző napi csapadék miatt tükörjég fogadta a buszt a helyszínen. Ez sem szegte a fürediek kedvét, akik nagyon hálásak voltak, hogy a helyükbe látogatott a tárlat. Rajtuk kívül nagyon sokan betértek, akik éppen a Mátrában kirándultak aznap. De olyan is akadt, aki szombaton már nem jutott be Gyöngyösön a kiállításra, és itt tekintette meg azt. A visszajelzések nagyon pozítivak voltak, dicsérték a buszban látottakat. A diákok és az idősebbek is rendkívül elégedettek voltak Gyenes Fanni, Szatmári Sára, Szikora Patricia és Berkes Lívia, a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógusainak értő, épp az adott közönségnek megfelelő hangvételű tárlatismertetőjével. Akadtak, akik beszámoltak a költőhöz való érzelmi kötődésükről is, egy hölgy például a maga készítette terítőt is elhozta, amelyre Petőfi arcképét hímezte – részletezte Szekeresné Sennyey Mária.