Az igazgató kiemelte, alapvetően ősbemutatókat láthat majd a közönség az évadban. Május 26-án Tóth Máté Mihály Aranyrandevú című romantikus történetét mutatják be Csernák János főszereplésével. Blaskó Balázs kifejtette, a darab már tavaly júniusban elkészült, de nem tudták bemutatni. Változás is volt, hiszen ő rendezte az előadást, de a próbák végére neki kellett beugrani a főszereplő helyére, végül Csernák érkezésével oldódott meg a probléma. Hozzátette, egy tervezett előadást töröltek, de hoztak létre helyette újat, noha karakterét elvesztette a bemutató lista.

Topolánszky Tamás, a GG Tánc Eger társulatvezetője kifejtette, a Szerelem című darabot a Nemzeti Táncszínházban már láthatta a közönség, március 17-én Egerben is debütál és bérlettel lesz megtekinthető. Március 18-án pedig már ismét a Nemzeti Táncszínházban adják elő. A darab inkább a fiatalkori problémákra fókuszál, de mindenkinek szól. A rockot kedvelőknek is ajánlott, hiszen a Road zenekar zenéje is hallható benne. Topolánszky Tamás elárulta, a Road kereste meg őt, illetve a színházat egy videoklip forgatása miatt. A klip témája is a szerelem, de egy duettről van benne szó, az ominózus dal pedig az előadás végén szólal meg. A koreográfus szerint megtalálják benne a szépséget a komolyzenét és a rockot kedvelők is.

Elhangzott, a Színházi Olimpia alaklmából Egerben április 7-én, Nagypénteken az izraeli Kamea Dance Group a Passiót mutatja be, április 23-án a kassai Thália Színház: A Noszty fiú este Tóth Marival című produkcióját láthatjuk. Blaskó Balázs elmondta, örülnek, hogy ilyen nemzetközi és határon túli magyar produkciók ellátogatnak Egerbe, önerőből nem sikerült volna elhozni őket, de a központi támogatásnak köszönhetően igen.