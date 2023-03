- Zajlik a vágás, április 15-re végzünk a rendezői vágással, utána jönnek a hangutómunkához szükséges feladatok, illetve a zene. A múlt héten beszélgettünk a film zenéjével kapcsolatban. A mongol The Hu zenekar, amely európai és észak-amerikai turnén vett részt tavaly, idén július 17-én Magyarországon is koncertezik. Ők lesznek az egyik zenekar, akik írják a film zenéjét. Elkezdtük a tárgyalásokat az angol The Who zenekarral, amelynek énekese, Roger Daltrey a tervek szerint együtt énekelne a mongol The Hu-val, de ez még nem biztos. Abszolút szívesen csinálják, de még várat magára, Daltrey mikor és hogyan érne rá, illetve meg tudunk-e állapodni a gázsijában. Tetszik neki az ötlet, szerintem izgalmas hónapoknak néztünk elébe – árulta el Simon Kornél.