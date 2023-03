Nem először rendeznek versenyt a slammereknek Gyöngyösön, ahol igen népszerű ez a műfaj. Ahogy legutóbb tavaly októberben, ezúttal is népes tábor verődött össze ennek a modern költészeti stílusnak a művelői közül.

Fotós kollégánk képein látszik, hogy ez a műfaj szóban és leginkább élőben hatásos. Nem versfelolvasás, a szöveget fejből mondják a fellépők, színpadi elemekkel tarkítva. A slam poetry most is az utca nyelvén szólt, aktuális témákról, hétköznapi emberektől, hétköznapi embereknek. Egyetlen szabályt kellett betartani a slammernek: három percük volt a színpadon, hogy meggyőzze, megnevettesse, szórakoztassa, elgondolkodtassa a közönséget. A képeket nézegetve úgy gondoljuk ez ezúttal is többeknek sikerült.