Idén a Kárpát-medence száz települése csatlakozott a programhoz, köztük a hatvani Kocsis Albert Zeneiskola, amelynek pedagógusai és diákjai is közönség elé léptek, hogy a zeneszerző ismert és kevésbé ismert műveit mutassák be. Az énekszó mellett zongora, hegedű, fuvola, és egy harmonika is felcsendült a koncerten.