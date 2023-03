- Az Istenhez, a hithez való megérkezése mennyiben segítette őt akár a magánéletét, akár az irodalmi pályáját tekintve?

- 1858 karácsonyán, már elvált férfiként nagy önvizsgálatot tart. Megérzi és megérti, hogy ő egyedül nem képes a konfliktusait megoldani, nyomasztja a gyerekei sorsáért érzett felelőssége, belátja hibáit, s így talál el Istenhez. A hitből merít erőt, és innentől kezdve sikeres a politikában, s magánéletében is relatív nyugalomra talál. Ekkortól kapcsolódik be a tudományos életbe, s Az ember tragédiája meghozza az irodalmi áttörést is. Nemcsak magánéleti kapcsolatai, hanem a forradalom következményei is megtépázták lelkileg. Talán nincs olyan magyar család, aki annyit áldozott volna a forradalom oltárán, mint a Madách-család, hiszen egyebek mellett 1849-ben a költő nővérét, Máriát, annak első házasságából való tizenöt éves fiát, illetve Mária második férjét Erdélyben brutális kegyetlenséggel meggyilkolták. Öccse is meghalt ekkortájt, a katonaként, Kossuth túlhajszolt futáraként szerzett tüdőgyulladásban, az írót pedig halálra ítélt szabadságharcosok rejtegetésének vádjával elfogták és börtönbe vetették. Közel egy évig raboskodott, amely körülmény testi-lelki bajait nagyon megnövelte.