Március 16-án nyit a Gárdonyi Géza Színház, közölte szerdai sajtótájékoztatóján Blaskó Balázs, az intézmény igazgatója. Az első bemutatóra nem is kell sokat várni, hiszen másnap már új előadást láthat a közönség. Amíg az épület zárva volt, a prózai színészek és a táncosok is próbáltak a teátrum Törvényház utcai termeiben és két produkciót hoztak létre.

Blaskó Balázs kiemelte, az egyaránt kétszáz éve született Petőfi Sándorra és Madách Imrére emlékeznek idén. A Petőfi 200, a XXI. század költője című formabontó előadásukat 34 helyszínen mutatják be. Csütörtökön délután a Bródy Sándor Könyvtárban is látható lesz. A Bűvös virág című, Frigyesi András írta és rendezte darabbal Madách Imrére emlékeznek a géniusz élettörténetének fölidézésével. A másfél órás produkciót a nagyszínpadon mutatják be március 24-én.

Az igazgató kiemelte, alapvetően ősbemutatókat láthat majd a közönség az évadban, hiszen a GG Tánc Eger Szerelem című előadása (amely március 17-én lesz látható) is debütál. A gyerekeknek a Doktor Bubóval kedveskednek. Május 26-án Tóth Máté Mihály Aranyrandevú című romantikus története kerül színpadra Csernák János főszereplésével.

Topolánszky Tamás, a GG Tánc Eger társulatvezetője kifejtette, a Szerelem című darabot a Nemzeti Táncszínházban már láthatta a közönség, most Egerben is debütál és bérlettel lesz megtekinthető. Inkább a fiataloknak szól, s a rockot kedvelőknek is ajánlott, hiszen a Road zenekar zenéje is hallható benne.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a Színházi Olimpia keretében Egerben április 7-én, Nagypénteken az izraeli Kamea Dance Group a Passiót mutatja be, április 23-án a kassai Thália Színház: A Noszty fiú esete Tóth Marival című produkcióját láthatja a publikum.