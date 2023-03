– Februárban már sokan felkeresték volna a múzeumot, hiányolták az egri kulturális kínálatból, ezt tudjuk a nekünk küldött üzenetekből. Most azonban már a jól megszokott kerékvágásban haladunk tovább. Hagyományunkhoz híven új kiállítási tárgyak is várják a látogatókat, hiszen a tárlat folyamatosan frissül. Az idei év a Beatles első nagylemeze megjelenésének 60. évfordulója, erre hangsúlyt helyezünk az év során. Május 13-án pedig a múzeum a 8. születésnapjának rendezvényeire várjuk az érdeklődőket. Reménykedünk abban, hogy a múzeum elé tervezett, a liverpooli Abbey Road zebrájának mintájára látványfotózásra is szolgáló, felfestett gyalogátkelő is valósággá válik idén – foglalta össze Peterdi Gábor.