A gyöngyösi, március 15-i megemlékezések hagyományosan a felsővárosi temetőben kezdődnek 8 óra 30 perckor. A Gyöngyösi Városszépítő és Védő Egyesület szervezésében minden évben megkoszorúzzák az emlékezők Bogdány József egykori honvéd tizedes sírját. A Szent Bertalan templomban 9 órakor kezdődik ünnepi szentmise a nemzetért. Az Orczy-kastély falán elhelyezett emléktábla koszorúzására 10 órától kerül sor a Berze Nagy János Gimnázium tanulói közreműködésével. A városi ünnepi műsor 11 órától veszi kezdetét a Könyves Kálmán téren az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékművénél. Dr. Vinkler Bálint helytörténész, a Vachott Sándor Városi Könyvtár helyismereti könyvtárosa ünnepi beszédét a Berze Nagy János Gimnázium tanulóinak Gyöngyös az 1848/49-es forradalom és szabadságharc sodrában című előadása követi. Kedvezőtlen időjárás esetén az ünnepi műsorra a Mátra Múzeumban kerül sor.

Hatvanban szerdán délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés a Kossuth téren. Horváth Richárd polgármester ünnepi gondolatai után a Damjanich János technikum, Szakképző Iskola és Kollégium növendékei adnak műsort. Lőrinciben 15-én, szerdán délelőtt 10 órakor a Petőfi-szobornál gyűlnek össze a helyeik, hogy megemlékezzenek az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójáról. Az esemény szónoka Szabó Zsolt országgyűlési képviselő lesz, majd Jegercsik Csaba színművész műsora következik. Közreműködnek a Petőfibányai Lovas Egyesület hagyományőrzői és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói.

Az észak-hevesi térség valamennyi településén megemlékeznek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáről. Parádon március 14-én, kedden tartják a rendezvényeket. Parádóhután 16 óra 45-kor a településrészen áló emlékműnél koszorúznak, majd a közösségi házban 17 óra 20-tól Tóth Vilmos tanár eleveníti fel a történelmi eseményeket. A hagyományos fáklyás felvonulás 17 óra 45-kor indul az általános iskola előtti térről, majd 18 órától a parádi emlékműnél mond ünnepi köszöntőt Mudriczki József polgármester. Az eseményt az iskolások műsora zárja.

Pétervásárán március 14-én, délután 3 órától a Szántó Vezekényi Művelődési Házban az óvodások és a bölcsődések, a legkisebb márciusi ifjak előadásával kezdődik az ünnepség. Itt Eged István, a város polgármestere mond köszöntőt, majd a Tamási Áron Általános Iskola diákjai Petőfi 200 címmel irodalmi összeállítással állítanak emléket az 1948-49-es hősök emléke előtt.

Bükkszéken március 14-én délután fél négytől a faluház parkolójába várják a megemlékezőket, ahol Sági Fernc polgármester köszöntője után a Bükkszéki Széki Muslincák Színjátszó csoport és az óvodások adnak műsort. Terpesen és Szajlán ezúttal is együtt ünnepelnek a két falu lakói március 15-én, szerdán. A terpesi művelődési házban este fél hatkor tartják a megemlékezést, ahová várják a szajlaiakat is, akik délután négytől fáklyákkal, zászlóval, kivont karddal és forradalmi dalokkal vonulnak át a szajlai közösségi háztól a Táncsics úton és a II. Rákóczi Ferenc úton a terpesi műemlékparkig, majd a művelődési házba. Felsőtárkányban és Kálban is megemlékeznek a jeles alkalommal, mindkét helyen kedden, s Ignácz Balázs, főispán mondja majd az ünnepi beszédet. Kálban 11 órakor, Felsőtárkányban 15 órakor kezdődnek a programok. Hevesen 9 órakor szentmisét hallgathatnak meg a hívek a Belvárosi Katolikus Templomban, majd műsor következik a művelődési központban. Szihalmon március 15-én felvonulás indul a Kálvária dombra, majd 10 óra 30-kor kezdődik a megemlékezés, melynek része, hogy dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő osztja meg a jelenlévőkkel gondolatait.

Bélapátfalván március 14-én 14 óra 30-kor emlékeznek a művelődési házban. A polgármester, Ferencz Péter mond beszédet, majd az ünnepi műsor után Kállay Bori és Berkes János érdemes művészek operett előadása következik.