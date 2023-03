Az idei év első lovas versenyét rendezték Szilvásváradon, a fedeles lovardában. A Szilvásvárad Masters nemzetközi díjlovas verseny egyúttal Dallos Andor Emlékverseny is volt, valamint a Lipicai Ló Kupa első fordulóját is ekkor tartották. A kezdőtől a válogatott versenyzőkig voltak résztvevők, a minősítőtől a nagydíjon át a zenés kűrig különböző nehézségű feladatokat kell teljesíteniük az indulóknak. A hazaiakon kívül érkeztek díjlovasok Romániából, Görögországból és Szlovákiából. A házigazda egyesületet Mikó Tamás, Imre Judit, Gál Szonja és Rácz Zsófia képviselték, több dobogós helyezést is elértek, ahogyan az Agria Dressage lovasai is, Borza Dominik, Vaszilkó Virág, Bánhidy Márk, illetve Magda Léna.