- Mi írta át a terveiket?

- Az anyagi nehézségek mellé jött a kényszerbezárás, mely, bár költségtakarékos intézkedés volt, nagymértékű bevételkiesést okozott. A színházbezárás nem volt általános tendencia az országban. A legtöbb vidéki és fővárosi színház működött ez alatt az időszak alatt is, de tudomásul vettük az egri önkormányzat döntését. A munka, mint mondtam, nem állt le nálunk ez idő alatt sem, hiszen a Törvényház utcai épületben próbáltak a táncosok mellett a színművészek is. Az eltelt hónapokban két bemutatón dolgoztunk: az említett, fiatalokat megszólító Petőfi 200 - A XXI. század költője című formabontó, sikeres előadás több mint harminc alkalommal látható külső helyszíneken. A Frigyesi András által írt és rendezett Bűvös virág – Madách 200 című produkciót március 24-étől bérletben is láthatja majd a közönség a színház nagyszínpadán. Ez az ősbemutató azért is számít kuriózumnak, mert tudomásom szerint más színház nem tiszteleg előadással a 200 évvel ezelőtt született Madách Imre előtt. Az évadot egy újabb ősbemutatóval zárjuk majd: Tóth-Máthé Miklós: Aranyrandevú című retro-komédiája rendezésemben, Csernák János főszereplésével, május 26-án kerül először a nagyközönség elé.